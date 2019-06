Brescia, domani la risposta di Corini a Cellino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono, queste, le ultime ore di riflessione per Eugenio Corini. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, infatti, il tecnico entro domani dovrà dare una risposta alla proposta fatta dal presidente delle Rondinelle Massimo Cellino per la permanenza sulla panchina del club neo promosso in Serie A. Solo in caso di risposta negativa di Corini il Brescia inizierà la ricerca di un nuovo tecnico.