Brescia, Donnarumma al 45': "Sono dodici finali, ora un altro gol. Il mio dedicato a Bisoli"

Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport nell'intervallo del match contro la Fiorentina, aperto dal suo rigore e 1-1 al momento: "Sappiamo che abbiamo dodici finali, da giocare una alla volta. Questa è una, e ci tenevamo ad approcciare bene per fare una gran partita. Ci siamo riusciti ma dobbiamo provare ad andare a fare un altro gol".

Com'è tirare un rigore in questo silenzio?

"Già di per sé c'è paura di sbagliarlo ma ci tenevo, per la squadra, per la gente di Brescia e per Bisoli che si sta operando".