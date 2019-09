© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto l’attaccante del Brescia Alfredo Donnarumma dopo il ko con il Bologna: “Sono contento dell’inizio che ho avuto in questa categoria, peccato che oggi non siano arrivati punti. Purtroppo oggi abbiamo fatto una gran partita, ma l’espulsione ha cambiato la gara. Dobbiamo ripartire dagli errori fatti oggi e correggerli già nelle prossime partite. Bisogna cercare di soffrire tutti insieme e non prendere così tanti gol. Gianluigi Donnarumma? Ci siamo incontrati la settimana scorsa ed è stato bello, è sempre emozionante incontrare ragazzi della Campania. Differenze tra Serie A e B? Secondo me in Serie A, da quello che ho notato io, c’è più qualità rispetto alla B. Lo scorso anno riuscivamo a gestire meglio l’inferiorità numerica. In Serie B sicuramente c’è più gioco sporco”.