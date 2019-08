Brescia, Donnarumma: "Mercato? Società sa cosa fare. Qualcosa manca"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro delle rondinelle: "Sono felicissimo di iniziare per la prima volta un campionato in Serie A. Vengo da due stagioni importanti e la vittoria del campionato del Brescia è stata bella e importante".

Si è mai chiesto perché mai in A?

"Un perché ci sarà sicuramente ma è anche vero che in Italia coloro che fanno bene nelle categorie inferiori non vengono presi in considerazione".

Pensa per esempio a Caputo?

"Ciccio ha fatto sempre bene in B ma non gli è mai stata data l'occasione in A, alla prima stagione ha fatto benissimo, spero di fare lo stesso".

Che Brescia sta nascendo?

"Una squadra che deve dare continuità all'anno scorso. Stiamo lavorando tanto e bene".

Su chi deve fare la corsa il Brescia per la salvezza?

"Dobbiamo fare la corsa su noi stessi, la Serie A non deve spaventarci, deve essere motivo di orgoglio. Vogliamo fare un bel campionato".

Cosa manca dal calciomercato?

"Credo che non si debba essere presuntuosi, qualcosina bisogna fare ma la società e il presidente lo sanno bene. Se arriveranno rinforzi ci farà piacere ma pensiamo solo al campo".