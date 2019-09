© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha parlato così Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus. "Tenere botta ad una squadra del genere non è facile, siamo stati un pò sfortunati sul primo gol. Non era facile però abbiamo fatto una buona partita, abbiamo rischiato di pareggiare nel finale. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Balotelli sulla parte tattica è abituato diversamente, giocare con lui per me è un onore e mi auguro da qui alla fine di fare tante cose. La partita era quella da fare, abbiamo cambiato un pò il modulo nella ripresa. E' normale quando ti abbassi un pò loro ti ammazzano con gli scambi rapidi dove sono fortissimi".