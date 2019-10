Brescia, dopo 8 turni bilancio positivo: la salvezza non è un miraggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Corini lo ha sempre detto, bisogna riuscire a mantenere la rotta. Altrimenti si rischia di perdere di vista il vero obiettivo. Dopo le prime otto giornate di campionato il bilancio è più che positivo in casa Brescia: due vittorie ed un pareggio, considerando anche la gara da recuperare contro il Sassuolo. Ben 7 le reti messe a segno, con 9 gol subiti: un buon inizio per una squadra che vuole rimanere nel massimo campionato dopo otto anni di assenza.

PRESTAZIONI DI LIVELLO - La squadra gioca ed esprime moltissimi concetti interessanti, gli stessi che Corini ha sempre voluto mettere in campo. Prestazioni convincenti, giocate di qualità e gestione del possesso nei momenti difficili. Non sempre tutto è riuscito alla perfezione, ma le Rondinelle hanno giocato buonissime gare soprattutto contro Juventus e Napoli, ma in quelle due gare è mancato soltanto il risultato. Come già detto le prime otto giornate possono essere considerate più che positive, l'inizio è in linea sulle aspettative di tutti.

MOMENTO CRUCIALE - Indubbiamente sta arrivando un momento cruciale della stagione. La sfida contro il Genoa è importante soprattutto per il morale, una vittoria rilancerebbe nuovamente la classifica dei biancoblù.Martedì arriva l'Inter di Antonio Conte, il Brescia cercherà l'ennesima prestazione di qualità: non solo per spaventare i nerazzurri, ma anche per convincersi che questa salvezza non è miraggio, ma un obiettivo più che reale.