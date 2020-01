Brescia, due turni di squalifica per Balotelli. Salta Milan e Bologna

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due giornate di squalifica. Mario Balotelli salterà le prossime sfide di campionato del Brescia, quelle contro Milan e Bologna. Il giocatore, espulso dall'arbitro Giua durante la gara tra Brescia e Cagliari, è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato; per avere, al 36' del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, indirizzato all'Arbitro un'espressione irriguardosa, accompagnata con plateale gestualità".