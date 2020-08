Brescia, è iniziato il nuovo corso. Delneri è l'uomo giusto per la B?

Un cambio di rotta, l'ennesimo. Massimo Cellino ha cambiato nuovamente idea per la prossima stagione. La guida tecnica verrà affidata a Luigi Delneri, inizialmente indicato per il ruolo di direttore generale, con Diego Lopez già ai saluti. Non sappiamo se la retrocessione abbia pesato o meno nella scelta finale, ma ad ogni modo l'allenatore uruguagio non sarà più l'allenatore del Brescia. Per la serie B è stato scelto un profilo differente, in grado di poter dare il suo contributo vista l'esperienza accumulata negli anni.

Esperienza trentennale - La carriera di Delneri è iniziata nel 1985, il tecnico ha poi raggiunto i maggiori risultati alla guida del ChievoVerona tra il 2000 e il 2004. Soltanto due campionati di B, ma l'allenatore di Aquileia è in grado di gestire uno spogliatoio reduce dalla retrocessione. L'approccio sarà fondamentale, soprattutto nel calcio post lockdown: Delneri deve convincere tutti dopo un'annata da dimenticare più in fretta possibile.

Mercato da gestire - L'esperienza del nuovo allenatore - manca l'ufficialità, ma non dovrebbero esserci intoppi - passerà anche dal mercato. Nello scorso campionato entrambe le sessioni sono state affrontate nel modo sbagliato da parte della dirigenza biancoblù, ora sarà necessario muoversi in maniera preventiva (ma soprattutto funzionale) alle esigenze delle Rondinelle. La parola d'ordine è una sola: basta passi falsi, almeno in serie B.