Brescia e Samp concludono la stagione con un pareggio: al Rigamonti finisce 1-1

Si chiude con un pareggio il campionato di Brescia e Sampdoria. Finisce 1-1 allo stadio Rigamonti, partita gradevole nonostante le premesse e il caldo afoso che ha condizionato inevitabilmente la gara. Torregrossa risponde dal dischetto a Leris, Quagliarella fallisce il tiro dagli 11 metri e non raggiunge Vialli nella classifica marcatori dei doriani. Un punto che serve soltanto agli archivi: la Samp ripartirà da Ranieri, mentre le Rondinelle tornano in B dopo un solo anno nel massimo campionato.

FORMAZIONI - Pochissimi cambi rispetto alle formazioni preventivate alla vigilia. Lopez manda in campo il solito 4-4-2, con Torregrossa e Ayè in attacco. Donnarumma, invece, parte dalla panchina. Ranieri schiera un modulo speculare, con Quagliarella e Gabbiadini a comporre la coppia offensiva. Leris e Maroni si posizionano sulle corsie esterne, con Bertolacci in cabina di regia.

ANDAMENTO LENTO - Il caldo e le temperature bloccano i 22 in campo, nell’aria c’è la classica sensazione da ultimo giorno di scuola. Tonelli si fa male al 19’, al suo posto entra subito Colley. Al 25’ Quagliarella sbaglia il rigore del possibile record (85 gol come Gianluca Vialli), ma l’attaccante doriano angola troppo e non prende lo specchio della porta.

DEVIAZIONI SFORTUNATE - Dopo il cooling break e con qualche grado in meno le squadre riescono ad esprimersi meglio. Zmrhal spaventa i blucerchiati con tiro deviato sul palo da Falcone, sull’azione successiva Gabbiadini sfiora il gol. Al 41’ Leris trova la rete che sblocca il match su deviazione sfortunata di Gastaldello. Dopo 2’ minuti le squadre vanno a riposo sull’1-0.

REAZIONE BRESCIA - Nella seconda frazione le Rondinelle iniziano con un ritmo differente. Ayè viene lanciato verso la porta, il francese anticipa Falcone e subisce fallo: per Fabbri non ci sono dubbi, calcio di rigore per i padroni di casa. Sul dischetto si presenta Torregrossa, che non sbaglia.

LACRIME PER GASTALDELLO - Al 58’ è il momento delle lacrime per Gastaldello: il numero 5 esce tra gli applausi dei pochi presenti, salutando anche gli avversari. Dopo 305 presenze in serie A il centrale lascia il calcio giocato. Questa è praticamente l’unica emozione della ripresa: Andrenacci salva su Colley da due passi, al 77’ Zmrhal colpisce il palo sul colpo di testa piazzato. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo Donnarumma abbandona il campo per un fastidio muscolare, il match scivola via praticamente senza ulteriori sussulti. Finisce 1-1 al Rigamonti, Brescia e Samp salutano la stagione con un punto a testa.

TABELLINO

Brescia- Sampdoria 1-1

Marcatori: 41’ Leris (Sam), 49’ rig. Torregrossa

Brescia (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Gastaldello (dal 58’ Semprini), Mangraviti, Mateju; Zmrhal, Dessena, Tonali, Spalek (dal 58’ Ndoj); Torregrossa, Ayè (dal 69’ Donnarumma) (dal 79’ Viviani). A disposizione: Joronen, Alfonso, Cistana, Ghezzi, Viviani.

Allenatore:: Diego Lopez

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Depaoli, Tonelli (dal 19’ Colley), Yoshida, Augello; Leris (dal 68’ Linetty), Vieira (dal 73’ Thorsby), Bertolacci (dal 73’ Askildsen), Maroni (dal 68’ Jankto); Quagliarella, Gabbiadini. A disposizione: Audero, Chabot, Ramirez, La Gumina, Ferrari, Murru, Rocha. Allenatore:: Claudio Ranieri

Arbitro: Sig. Michael Fabbri di Ravenna

Ammoniti: Gastaldello (Bre), Vieira, Falcone, Askildsen (Sam)

Espulsi: Askildsen (Sam)