© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A mercato concluso, i 20 club di Serie A hanno comunicato la lista che comporrà la rosa a disposizione del tecnico per la stagione 2019/2020. Nel corso del campionato sarà poi possibile schierare senza limiti qualsiasi calciatore under 22 (i nati dal 1997 in poi). Di seguito la lista del Brescia.

Brescia 2019-2020 - 19 giocatori + 7 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Leonardo Morosini

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Stefano Sabelli, Daniele Gastadello, Giangiacomo Magnani, Ernesto Torregrossa, Enrico Alfonso, Lorenzo Andrenacci, Bruno Martella, Dimitri Bisoli, Emanuele Ndoj, Daniele Dessena, Luca Tremolada, Mario Balotelli, Alfredo Donnarumma

Altri elementi della rosa: Jesse Jeronen, Jhon Chancellor, Felipe Curcio, Ales Mateju, Jaromir Zmrhal

Under 22: Alessandro Semprini, Andrea Cistana, Massimiliano Mangraviti, Sandro Tonali, Mattia Viviani, Nikolas Spalek, Florian Ayé