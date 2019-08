Brescia, fatta per Magnani: ora si pensa all'attaccante, idea Falcinelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca poco all'inizio del campionato e il Brescia sta cercando di costruire una squadra competitiva per poter rimanere in serie A. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato Giangiacomo Magnani, difensore del Sassuolo. Un bel colpo per poter rafforzare il reparto difensivo, il classe 1995 può diventare una pedina fondamentale nello scacchiere di Corini. Ma ci sono movimenti anche in attacco: Tremolada può ripartire dalla serie B, mentre in avanti si pensa a Falcinelli. Idee di mercato o meno, bisogna cercare di trovare immediatamente la giusta intesa.

Via vai in attacco - Le rondinelle si stanno muovendo soprattutto in avanti. Al momento Tremolada può lasciare i biancoblù e accasarsi al Perugia, le due società potrebbero trovare un accordo già nei prossimi giorni. Nel frattempo l'idea principale per poter rafforzare il reparto avanzato è Diego Falcinelli, che non rientra più nei piani del Bologna. Il giocatore accetterebbe di buon grado la cessione e potrebbe anche fare bene nel 4-3-1-2 di Eugenio Corini.

Testa alla Coppa Italia - Il campionato è ancora lontano rispetto al primo impegno ufficiale, ovvero il terzo turno di Coppa Italia. Le rondinelle sfideranno la vincente tra Triestina e Perugia e molto probabilmente si giocherà a Mantova. L'accordo con gli umbri c'è, manca soltanto quello con la società alabardata. Sarà una sfida importante per Corini, una vittoria potrebbe dare lo slancio giusto per affrontare la nuova stagione.