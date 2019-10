© foto di www.imagephotoagency.it

Brescia e Fiorentina non si fanno del male e terminano la partita con il più classico dei pareggi a reti bianche.

Eugenio Corini 6 - Sfortunato nell'occasione del gol annullato per il tocco di mano di Tonali che precede la marcatura di Ayè, ma la sua squadra è meno coraggiosa di quella vista in altre occasioni. Sicuramente ha il merito di annullare Chiesa e Ribery che raramente si rendono pericolosi. I ragazzi sono attenti e mantengono alta la concentrazione fino alla fine e prendono un buon punto contro una squadra che non perde da sei turni.

Vincenzo Montella 6 - Si affida ancora ai soliti undici che non tradiscono in senso generale ma perdono di brillantezza col passare dei minuti. L'attacco è spuntato e in partite così complicate da sbloccare la punta pare essere indispensabile. L'inserimento di Vlahovic e Boateng è tardivo ma è comprensibile l'idea di voler toccare il meno possibile un giocattolino che tutto sommato continua a funzionare bene. Sfortunato quando Vlahovic blocca la palla calciata a colpo sicuro da Castrovilli che al 97' avrebbe garantito la vittoria ai viola.