Brescia, forcing per Giaccherini. Davanti il primo nome è Ayè

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità sul mercato del neopromosso Brescia, raccontate da Brescia Oggi: è da registrare un'accelerata forte per quanto riguarda Emanuele Giaccherini, trequartista in uscita dal Chievo Verona. No all'Hellas per il giocatore, ingaggio da 800mila euro trattabili per il giocatore. Davanti, invece, il Clermont chiede 3 milioni per Florian Ayè, attaccante che ha segnato 18 gol in 38 partite lo scorso campionato.