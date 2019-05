© foto di Federico Gaetano

L'ottima stagione di Alberto Paleari con la maglia del Cittadella non è passata inosservata. Come raccolto da TuttoB.com l'estremo difensore del Cittadella è finito nel mirino del Brescia. Il portiere quindi, potrebbe giocare in serie A a prescindere dall'esito della sfida di domenica fra Hellas Verona e Cittadella, finale di ritorno dei playoff di serie B.