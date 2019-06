Brescia, frenata per Jaronen: in rialzo le quotazioni di Viviano

© foto di Federico Gaetano

La trattativa che avrebbe dovuto portare Jesse Jaronen al Brescia si è bruscamente fermata. Il Copenaghen lo ha inserito regolarmente nella lista dei convocati per la preparazione, andando contro alle voci di un accordo totale per la sua cessione alle Rondinelle. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile inserimento per Emiliano Viviano, portiere dello Sporting Lisbona già dato in orbita Fiorentina. Potrebbe però tornare di moda anche il nome di Dragowski, portiere viola che potrebbe lasciare Firenze in caso di arrivo dell'ex spallino. A riportarlo è BresciaOggi.