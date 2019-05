Brescia, Gastaldello e il rinnovo: accetterà la riduzione dell'ingaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Gastaldello, 36 anni il prossimo 25 giugno, si accinge a rinnovare per un’altra stagione con il Brescia. Il difensore ha fatto sapere alle rondinelle di essere intenzionato ad accettare una notevole riduzione dell’ingaggio per restare, anche se la società appena tornata in Serie A vuole puntare principalmente sul giovane Andrea Cistana e inserirà in organico altri due centrali esperti. Lo riferisce l'edizione bresciana del Corriere della Sera.