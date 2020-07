Brescia, Gastaldello non ha dubbi su Tonali: "La sua carriera è già abbastanza segnata"

Daniele Gastaldello si ritira ufficialmente dal calcio giocato. Quest'oggi in conferenza stampa, alla vigilia dell'ultima partita di campionato, il capitano del Brescia ha annunciato che quella di domani contro la Sampdoria sarà anche la sua ultima partita da calciatore. "Consigli a Tonali? La carriera di Sandro è abbastanza segnata - ha detto -. In questi due anni ha fatto vedere tanto, ma ha ancora tanto da poter dare. Gli ho dato tanti consigli: questo mondo ti porta in alto facilmente, ma ti riporta in basso e ti dà le mazzate. Se uno ha dei valori solidi può vivere le oscillazione del calcio in maniera più serena. In questo modo puoi concentrarti e non pensare alle stupidaggini".

