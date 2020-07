Brescia, Gastaldello si ritira: "A livello personale mi aspettavo qualcosa in più da questa squadra"

Daniele Gastaldello si ritira ufficialmente dal calcio giocato. Quest'oggi in conferenza stampa, alla vigilia dell'ultima partita di campionato, il capitano del Brescia ha annunciato che quella di domani contro la Sampdoria sarà anche la sua ultima partita da calciatore. "Che campionato è stato per noi? È stato un campionato anomalo - ha detto -, mi sono espresso abbondantemente su questa ultima parte e non voglio ritornarci. A livello personale mi aspettavo qualcosa in più da questa squadra. Se siamo penultimi vuol dire qualcosa. Non c'è uno solo che ha sbagliato, tutti dobbiamo prenderci la responsabilità. Dobbiamo mettere da parte l'esperienza degli errori per non farli più. Vogliamo tornare dove questa società merita".

