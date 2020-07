Brescia, Gastaldello: "Vogliamo un grande risultato per la gente. Tonali? Può giocare nelle big"

vedi letture

Nel pre partita di Sky Sport, Daniele Gastaldello ha presentato la sfida contro l'Atalanta. "Proviamo a dare il massimo in campo. Sia Brescia che Bergamo sono accomunate dalle tragedie, vogliamo fare un grande risultato per la nostra gente. Dobbiamo farlo con l'impegno e con lo spirito di sacrificio poi i risultati dipendono da tante cose. Balotelli? Ha iniziato da poco ad allenarsi con noi, deve lavorare tanto perchè è stato fermo molto più di noi. Si allena e poi le scelte tecniche spettano all'allenatore. E' sbagliato addossare tutte le colpe a lui, le colpe sono da dividere per tutti. Per quello che è successo nell'ultimo periodo sono questioni che non riguardano la squadra, abbiamo lavorato per sopperire alla sua mancanza".

A che livello è Tonali?

"Ha dimostrato di essere un grande giocatore però deve ancora fare tanto. E' il primo anno di Serie A, ha ampi margini di miglioramento e tutto dipende da lui. Può giocare nelle big".