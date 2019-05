Brescia, Gastaldello: "Vorrei rinnovare per fare l'ultimo anno qui in A"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Daniele Gastaldello, difensore del Brescia neo promosso in Serie A, ha parlato dopo la vittoria contro l'Ascoli e la promozione delle Rondinelle a Brescia In Gol. "Abbiamo dimostrato di essere ventuno capitani. Abbiamo strameritato la vittoria, creando un grande gruppo di ragazzi coesi. Ci siamo arrivati con tutta la nostra voglia. Da capitano, sono stato forse a volte anche pesante, ringrazio pubblicamente i compagni che mi hanno sopportato a volte: tutti sono stati bravi, come detto prima. Quando vinci non è un caso, c'è coesione qui e ringrazio chi gioca meno. Vinci quando dietro hai chi spinge e il Brescia li ha sempre avuti. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo, lottando dal primo giorno per questo obiettivo".

Su Corini. "La prima cosa che dico sempre è che ha un grande staff ed è un grande lavoratore. In pochi arrivano alle 9 e vanno via alle 19 dal campo, per lavorare. E' stato bravo a formare il gruppo, sarebbe facile da parte mia ringraziarlo: è sempre stato un uomo con me, ho trentasei anni e ha fatto così".

Sul suo futuro. "Prima i festeggiamenti, mi godo la promozione, poi vediamo. Sono in scadenza a giugno ma sono aperto a tutto. Parleremo con la società, discuteremo. A me piacerebbe fare l'ultimo anno di Serie A, non lo nascondo, dando una mano a questa squadra: abbiamo dimostrato di essere cresciuti, dall'inizio, secondo me può crescere ancora in A e vorrei far crescere questi fratelli anche in Serie A".