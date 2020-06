Brescia-Genoa, le pagelle: Joronen salva tutto, Iago Falque il migliore. Tonali distratto

Brescia-Genoa 2-2

(10' Al. Donnarumma, 13' Semprini, 38' rig. Iago Falque, 71' rig. Pinamonti)

Joronen 7.5 - Probabilmente è lui il man of the match in casa Brescia. Ci mette le mani sempre, anche quando la difesa lo lascia solo. Se arriva un punto è grazie alle sue parate.

Sabelli 6.5 - Corri e corri, prima o poi la benzina la finisci. I buchi difensivi sono inevitabili, ma dà una gran spinta. Da applausi le due giocate per i due gol.

Papetti 6 - Sull'impegno nulla da discutere, si è trovato anche un rigore abbastanza generoso sul taccuino. Il mancato intervento su Destro pesa nel computo totale.

Mateju 6.5 - Il migliore della linea difensiva. Da terzino sinistro ha deluso, da centrale sta praticamente tenendo in piedi la baracca.

Semprini 6 - Si trasforma in attaccante e trova il gol del 2-0 con una deviazione a due passi dalla linea di porta. Nel secondo tempo cala, diverse disattenzioni gli costano il cambio. (dal 67' Martella 5 - Due azioni, due buchi clamorosi. Non entra bene in partita, anzi non entra proprio).

Bjarnason 6 - La generosità non manca, ma quando finisce l'ossigeno sbaglia anche l'islandese. (dall'83' Romulo 5.5 - Ci prova, ma non gli riesce praticamente niente).

Tonali 5 - L'assente ingiustificato del match. Il caldo tiene i ritmi bassi, l'atteggiamento però non è dei migliori. La testa probabilmente è già altrove. (dall'83' Ghezzi 5.5 - Si sbatte sin da subito, ma sbaglia una buona palla gol).

Dessena 5 - Deve essere l'uomo dell'esperienza, visto che tutti lo ricordano per il gol promozione. Il fallo di mano che regala un punto al Genoa è tutto suo. Così non va.

Zmrhal 5.5 - Lopez gli chiede di inventare tra le linee, ma non riesce quasi mai ad incidere. Tanto impegno, poca resa. (dal 73' Ayè 5 - L'istantanea del suo match è sul primo controllo: stop facile, ma pallone praticamente in curva).

Torregrossa 6.5 - Si sbatte tanto, spesso fa reparto da solo. Non è al meglio della forma, alza bandiera bianca per via del caldo torrido. (dal 67' Skrabb 6 -)

Donnarumma 7 - Pressa, corre, incita e si arrabbia. Nessuno lo segue, ma non molla la presa. Aveva detto di avere voglia e di crederci, probabilmente è l'unico.

Diego Lopez 5 - Stavolta ha un bel po' di responsabilità sul groppone. Tardano i cambi, tardano le scelte. E il Genoa scippa un punto d'oro per la corsa salvezza.

Perin 6 - Ha poche colpe sui due gol subiti, per il resto della sfida non compie moltissimi interventi. Bene sulle letture e gli anticipi.

Romero 6.5 - Tecnicamente parte nei tre centrali di difesa, ma diventa un attaccante aggiunto. E fa male alle Rondinelle.

Soumaoro 6 - Sul primo gol si schiaccia troppo sulla linea difensiva, ma con il passare dei minuti cresce come tutta la linea difensiva. (dal 53' Schone 6 - Normale amministrazione, coi ritmi bassi gestisce tranquillamente le situazioni di gioco).

Zapata 5 - Si riprende nel secondo tempo, ma il Genoa subisce gol su due letture sbagliate. Sabelli va al doppio della velocità

Biraschi 5.5 - Non punge, ma gestisce bene le accelerazioni di Semprini. Perde la marcatura nell'occasione della seconda rete subita.

Sturaro 5 - Buona prestazione, ma la palla divorata nel finale gli vale un voto in meno in pagella.

Behrami 5.5 - Quando il match si fa cattivo non tira mai indietro la gamba, ma come spesso accade non sa frenarsi. (dal 66' Lerager 6 - Buon approccio, dà un bel po' di corsa in mediana).

Barreca 5.5 - Sabelli lo tiene in scacco soprattutto nella prima frazione, ma quando trova spazio non riesce ad incidere sulla corsia di competenza.

(dal 59' Ghiglione 5.5 - Poco brillante come al compagno, sulla sinistra i rossoblù non pungono).

Iago Falque 7.5 - Non hai 90' nelle gambe, ma gioca una prova eccellente: la sua posizione mette in crisi Tonali, è il migliore nel momento più critico. Dal dischetto non sbaglia e riapre il match. (dal 53' Pandev 6- Un paio di giocate pericolose, ma non riesce ad incidere).

Pinamonti 7 - Si sacrifica molto e fa a sportellate in ogni azione. Trova il gol del pareggio su rigore, tutto meritato vista la prestazione.

Destro 5 - Spreca una buona occasione dopo pochi minuti, Joronen si allunga e gli nega la gioia del gol. Poi si scioglie viste le temperature e non si vede praticamente più. (dal 59' Sanabria 6 - Ha due buone occasioni ma non le sfrutta, complice una super prestazione di Joronen).

Davide Nicola 6 - Bene nella gestione dei cambi, riesce a non perdere la calma nel momento cruciale. Tranne nel finale, sull'errore clamoroso di Sturaro.