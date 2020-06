Brescia, gestione alla 'Mourinho': il caos Balotelli per distogliere l'attenzione dalla lotta salvezza?

Il paragone è azzardatissimo, ma è importante sottolineare il concetto. In una delle settimane più caotiche in casa Brescia, nessuno ha parlato della lotta salvezza. Dal licenziamento alle dure parole di Diego Lopez (e della società), le Rondinelle sembrano aver puntato tutto su Mario Balotelli e un caso ormai ridotto all'osso, ma che nonostante tutto continua a far parlare di sé.

Mario fa sempre notizia e tutti i taccuini fuori dal centro di Torbole sono dedicati alla causa del numero 45. Nessuno si preoccupa della squadra, che nel frattempo lavora a buon ritmo e ritrova Torregrossa e Tonali, due elementi a cui bisogna inevitabilmente appoggiarsi in questo finale di stagione. Il raffronto, anche dopo la spiegazione, può sembrare ancora fuori luogo. L'atteggiamento però è chiaro: gestire il caos Balotelli anche con qualche forzatura per non pensare all'impresa difficile da dover portare a termine.

Settimana di fuoco - In casa Brescia sono volati gli stracci. Licenziamenti, certificati con date poco chiare e tantissime polemiche. Le parole di Diego Lopez sono state chiarissime: "Ho parlato con Balotelli e ci siamo detti tante cose: ognuno è padrone del suo destino e sa a cosa va incontro. Io ho 3 figli e fuori dal campo devo seguire loro e non i ragazzi già grandi che dovrebbero sapere cosa fare sennò ci sono le conseguenze".

Un segnale inequivocabile da parte della società, l'ennesimo dopo la porta chiusa in faccia il martedì mattina. La versione ufficiale parla di tempi ristretti per le varie comunicazioni burocratiche, ma la spaccatura è evidente anche per chi non conosce tutta la situazione. La settimana di fuoco si sta per chiudere, il botta e risposta tra le parti sembra avere ancora il proprio ciclo vitale. Tutto però verrà deciso in tribunale.

Si avvicina la ripresa - In attesa di ulteriori sviluppi - anche perché la saga Balotelli sembra essere lontana dall'epilogo -, il Brescia si allena. Negli ultimi allenamenti il tecnico uruguagio ha ritrovato uno dei simboli della squadra, ovvero Torregrossa. In più Sandro Tonali sembra aver smaltito completamente i problemi muscolari. Si ripartirà da loro due, con il 4-3-1-2 tanto caro a Corini e assimilato completamente dalla rosa bresciana.

L'obiettivo salvezza sembra un'impresa di quelle improbabili, ma non impossibili. I problemi e le paure, paragoni a parte, sono stati oscurati dalla situazione parallela di SuperMario. Gestione casuale o meno, nelle ultime sedute la squadra è sembrata più serena: si ripartirà da Firenze e lo si farà con una testa differente. L'ultima "scusa" è stata eliminata, ora bisogna pensare soltanto al campo.