Brescia, giorni che possono cambiare tutto. Grosso riuscirà nell'impresa?

Sono giorni che possono cambiare davvero tutto in casa Brescia, lo spartiacque nella stagione delle Rondinelle dopo un periodo negativo sotto il punto di vista dei risultati. In una settimana è successo di tutto, dalla sconfitta di Verona passando per l'esonero di Corini, senza dimenticare l'arrivo di Fabio Grosso. Giorni frenetici che hanno portato diversi cambiamenti in casa biancoblù dopo un periodo in cui sono arrivati zero punti e troppe sconfitte. Ora però è tempo di ripartire già nella sfida di sabato pomeriggio contro il Torino, con unico obiettivo, quello dei tre punti.

L'ESONERO DI CORINI - La sconfitta di Verona ha portato un cambio di rotta in panchina, possiamo dire quasi prevedibile. L'era di Corini era giunta al termine già da alcune settimane, una sensazione che aveva avuto chiunque dopo la mancanza di punti: uno nelle ultime sei partite, troppo poco per il presidente Cellino che non ha voluto confermare l'allenatore della promozione in A. L'identità di gioco e le caratteristiche di un gruppo comunque coeso non sono servite per poter riconfermare un allenatore che comunque sembrava essere fiducioso in vista degli impegni futuri.

NUOVA ERA - Con Fabio Grosso si apre una nuova era, sia per quanto riguarda il modo di giocare sia per la gestione del tecnico ex Verona e Bari. Al momento non sappiamo ancora come schiererà la squadra, ancora un giorno di attesa e poi capiremo come l'ex campione del mondo gestirà la sua prima avventura in serie A. Ci saranno tante novità, anche perché bisognerà invertire l'inerzia immediatamente. C'è però un filo conduttore tra i due tecnici, ovvero l'obiettivo stagionale. Bisogna salvarsi, inutile girarci intorno.