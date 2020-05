Brescia, gli stranieri non sono ancora tornati. Zmhral si allena in Repubblica Ceca

vedi letture

Il gruppo di stranieri del Brescia non è ancora rientrato. In primis il tecnico Diego Lopez, che dovrà affrontare una quarantena di 14 giorni, ma non solo. Anche Jaromir Zmrhal ieri si è allenato in Repubblica Ceca con un gruppo di atleti. Continuano - spiega Il Corriere della Sera - gli screening: ieri Tonali, Papetti e Mangraviti, gli ultimi a sottoporsi saranno Sabelli e Gastaldello, ancora a Bari e Siena. Oggi non ci sarà Balotelli.