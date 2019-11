Brescia, Grosso: "Atalanta? Sappiamo bene a cosa andiamo incontro"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Brescia, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta sottolineando così la pericolosità degli avversari: "L'Atalanta la conosciamo benissimo, già altri allenatori più bravi di me ne hanno esaltato le qualità. Sappiamo bene a cosa andiamo incontro, c'è grande attesa. Non vogliamo caricarla troppo, ma è una valenza importante perché ci servono punti, vogliamo guadagnare punti per muovere la classifica".