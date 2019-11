Brescia, Grosso: "Balotelli? Vorrei aiutarlo, ogni cosa viene ingigantita"

Intervistato da Sky, il tecnico del Brescia Fabio Grosso ha parlato anche del caso Balotelli: "Non voglio né minimizzare né gonfiare la situazione. Eravamo nel nostro centro sportivo in cui difficilmente si riesce a fare qualcosa di intimo. A volte vengono fuori cose ingigantite. Credo tanto negli allenamenti, può capitare qualche volta che un giocatore non sia in giornata e non mi piace che questo condizioni i compagni di squadra, per questo ho messo Mario da parte e l'ho sostituito con un altro giocatore, ma la cosa è finita lì. Mi piacerebbe molto aiutarlo, ma qualsiasi cosa esce su Mario viene ingigantita e questo non lo aiuta. Vorrei aiutarlo, però riesco ad arrivare fino ad un certo punto. La maggior parte del lavoro spetta a lui, ma deve essere in grado di mettersi a disposizione dei compagni perché ha grandi qualità ma non può prescindere da quelle degli altri. Balotelli con noi a Roma? Questo mi piacerebbe dirlo prima alla squadra poi alla stampa, ma presto lo saprete".