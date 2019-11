Brescia, Grosso: "Donnarumma non al top ma sarà a disposizione"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Brescia, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, affrontando anche l'argomento relativo alle condizioni di Alfredo Donnarumma: "Lui ha sempre qualche acciacco, non ha recuperato bene da Roma e ha saltato qualche giorno di allenamento ma sarà a a disposizione anche lui. Possibili sorprese a livello tattico? Non sarà determinante la tattica, sarà una partita piena di duelli. Incontreremo una squadra che ci metterà sotto pressione. Sarà l'importante l'atteggiamento. So quello che ho in mente, ci sono degli step da compiere. È una squadra costruita in una determinata maniera, sto cercando di dare solidità e compattezza".

