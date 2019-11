Brescia, Grosso: "Lasciamo tranquillo Balotelli, può essere importante"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Brescia, Fabio Grosso, ha presentato il prossimo derby di campionato contro l'Atalanta: "Una partita bella e sentita, stimolante in un momento per noi difficile. Siamo contenti di affrontarla, la nostra gente ci ha fatto sentire che ci tiene tantissimo e noi altrettanto".

Come sarà affrontare Gasperini?

"Un allenatore bravissimo, è riuscito a proporrre un gioco unico, che sta dando grandissimi frutti all'Atalanta. Però noi sappiamo che in questo campionato ci sono tanti avversari difficili, tra cui anche l'Atalanta, e sappiamo di avere le armi per competere con tutti".

Balotelli torna tra i convocati.

"Si è allenato, non avrebbe senso parlare sempre di lui. Ha bisogno di essere lasciato tranquillo, ha le qualità di essere importante come ho sempre detto".