Brescia, Grosso: "Numeri impietosi. Ma io sono qua da poco tempo"

Durante la conferenza stampa post sconfitta contro l'Atalanta, il tecnico del Brescia Fabio Grosso ha risposto anche ad una domanda circa la sua situazione dopo 3 sconfitte in altrettante partite sulla panchina delle Rondinelle: "Se mi sento in bilico? Sono l'allenatore di questa squadra, i numeri sono impietosi ma io sono qui da non tanto tempo. È un campionato tanto difficile, ora abbiamo delle partite difficilissime. Ma ripetendo il secondo tempo fatto oggi possiamo giocarcela".