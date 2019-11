© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta rimediata contro la Roma, il tecnico del Brescia Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Noi sappiamo che affrontiamo impegni difficili, un campionato complicato, giocavamo con una grande squadra ma nel primo tempo abbiamo giocato con qualità, ci siamo difesi con ordine. Poi abbiamo commesso un'ingenuità ad inizio primo tempo e la Roma ha fatto la gara che ha fatto. Potevamo essere più attenti, potevamo fare qualcosa in più per evitare gol evitabili, abbiamo agevolato la gara della Roma nella ripresa deponendo un po' le armi, qualcosa che non dobbiamo mai fare. Dobbiamo essere bravi a stare dentro le partite, poi arriveranno gare diverse da quelle di oggi e lì dovremmo farci trovare pronti a sfruttare le nostre possibilità".