Aspettando gli ultimi rinforzi dal mercato, il Brescia prepara l'esordio in campionato di Cagliari: Corini è già in emergenza in attacco, aspettando Balotelli e si aspetta un ulteriore sforzo a centrocampo. Stando al Corriere di Brescia, il patron Cellino ha fatto passi in avanti per l’arrivo di Fredy Guarin, che sarebbe forse la ciliegina finale sul mercato delle Rondinelle.