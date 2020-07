Brescia-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: Juric sceglie Di Carmine in attacco

Queste le formazioni ufficiali di Brescia-Hellas Verona: Lopez conferma il giovane Papetti in difesa. Martella e Spalek titolari, panchina per Semprini e Zmrhal, mentre in attacco c'è la coppia Torregrossa-Donnarumma. Nel Verona Di Carmine è l'uomo scelto da Juric per guidare l'attacco, alle sue spalle Borini e Zaccagni. Veloso non riposa, il portoghese è ancora una volta titolare.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma

A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Zmrhal, Chancellor, Ghezzi, Aye, Mangraviti, Skrabb, Viviani, Semprini

All.: Lopez

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Badu, Veloso, Lazovic; Borini, Zaccagni; Di Carmine

A disposizione: Berardi, Radunovic, Lovato, Stepinski, Pazzini, Verre, Bocchetti, Lucas, Gunter, Dimarco, Terracciano, Pierobon

All.: Juric