vedi letture

Brescia, colpa d'Alfredo: Sassuolo il crocevia, il numero 9 deve tornare a far gol

Dalla promozione in serie A, con una curva ad acclamarlo, ad uno dei momenti che nessun attaccante vorrebbe mai attraversare. Ma da cui bisogna assolutamente passare se si vuole risalire dal fondo. Colpa d'Alfredo Donnarumma, ma non come recitava uno striscione sempre presente in curva Nord: lo scorso anno le 'responsabilità' di una stagione incredibile - culminata con la promozione in serie A dopo otto anni - erano tutte dell'attaccante classe 1990. Venticinque le reti messe a segno e una piazza follemente innamorata di un giocatore che - tutti ne erano convinti - avrebbe trascinato la squadra anche nella massima serie. Le note, però, non sono state positive: rendimento altalenante e una malinconia che sta segnando in maniera decisiva questa seconda parte di campionato.

A SECCO DI GOL - Sembrano passati secoli dall'ultima rete di Donnarumma in serie A: dopo pochi minuti, nel match interno contro la Juve, il numero 9 trovò la rete del momentaneo vantaggio. La sconfitta (1-2 il risultato finale) non aveva fatto scattare nessun campanello d'allarme, ma quel momento sancì il crollo del giocatore e di tutta la squadra. Venti presenze complessive da quel preciso istante in poi, ma anche una serie di panchine che non hanno di certo migliorato il morale.

OCCASIONE D'ORO - Il prossimo match contro il Sassuolo sarà fondamentale. Non solo per il Brescia, visto che le Rondinelle devono assolutamente tornare a vincere per muovere la classifica, ma anche per Donnarumma. Mario Balotelli è in netto calo (soltanto 5 gol, l'ultimo con la Lazio il 5 gennaio), dunque il numero 9 dovrà sfruttare la sfida del Mapei Stadium. Anche solo per pochi minuti, ma è necessario ritrovare un sorriso. Per dare una svolta e cancellare la "crisi del terzo anno" e per tornare a far gioire il pubblico bresciano. Tutto questa situazione che si è creata non è certamente Colpa d'Alfredo, ma Donnarumma sa che a suon di gol può cambiare un destino che ad oggi sembra essere già scritto.