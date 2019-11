Brescia, il derby è la sliding door: il dubbio più grande rimane Balo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ben otto anni lontani dalla serie A, ben tredici trascorsi dall'ultimo derby. La partita tanto attesa è arrivata, ma sarà lo spartiacque del Brescia in serie A e della nuova avventura di Fabio Grosso sulla panchina delle Rondinelle. Serve una vittoria per il pubblico, che continua la sua protesta nei confronti di Massimo Cellino e delle sue scelte (su tutte l'esonero di Eugenio Corini), ma soprattutto per il morale di tutti. Lo ha detto anche Torregrossa, il derby può essere la svolta della stagione. In positivo, ma anche in negativo: serve la scossa decisiva per potersi togliere dal fondo della classifica e puntare verso l'obiettivo di stagione.

IL MATCH DELLA SVOLTA - Il derby può essere davvero la sliding door di questo nuovo campionato nella massima serie. I numeri parlano chiaro, sono cinque le sconfitte consecutive per la compagine lombarda. Manca ancora il match contro il Sassuolo (da recuperare il 18 dicembre), ma la crisi di risultati obbliga i biancoblù al successo in una sfida delicatissima e complicata anche per via di un avversario per nulla facile da affrontare. Ci si gioca il tutto per tutto anche perché nel prossimo mese ci saranno molti scontri diretti. Quella contro l'Atalanta non è l'ultima partita del campionato, ma va giocata al massimo per poter ottenere la vittoria. Soltanto con un successo importante si può uscire dal momento di crisi.

FATTORE BALO - Si chiude una settimana difficile per l'attaccante biancoblù, escluso dalla lista dei convocati di Roma ma pronto per poter tornare in campo nella partita più importante. Ultima chiamata o meno, Mario Balotelli deve assolutamente dimostrare di voler proseguire la sua avventura con la maglia del Brescia. Per farlo servirà una prestazione convincente e, se possibile, qualche gol in più. È il momento in cui tutti devono assumersi le proprie responsabilità, altrimenti la reazione faticherà ad arrivare.