Brescia, il Fenerbahce rimasto in Italia per la trattativa per Zajc

Miha Zajc potrebbe tornare in Italia, con il Brescia che sta provanto a riportarlo in Serie A dopo l'esperienza con la maglia dell'Empoli. In questo senso, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Fenerbahce è rimasto in Italia, dopo essere stato a Milano per provare a prendere Ricardo Rodriguez, per trattare la cessione del centrocampista con il club di Cellino.