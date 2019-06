© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Brescia Oggi fa il punto sul mercato del Brescia: tante occasioni per le Rondinelle ma un nome davanti a tutti già rimbalzato nella giornata di ieri : Matteo Gabbia, classe '99 del Milan, per il quale l'accordo sarebbe vicino. Per gli esterni, invece, piacciono Dusan Basta della Lazio e Simone Padoin fresco di rottura dal Cagliari.