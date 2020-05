Brescia, il gentleman's agreement Tonali-Cellino. Il giocatore sceglierà se e quando partire

vedi letture

Progettare una stagione non è mai semplice e in una situazione simile le cose si complicano ancora di più. Le decisioni ufficiali sulle nuove date non sono ancora arrivate, ma intanto Sandro Tonali deve fare i conti con le grandi corteggiatrici d'Italia e d'Europa. A livello italiano sarà uno dei pezzi pregiati di questo mercato, sia per la valutazione che per le squadre coinvolte. Si parla di una corsa a due tra Juventus e Inter, con il Milan che vorrebbe inserirsi all'ultimo momento. Attenzione anche al Barcellona, che ha già mostrato interesse per il centrocampista delle Rondinelle. Restare o scegliere una big, questo è il vero dilemma.

STAGIONE IN CHIAROSCURO - Il primo campionato in serie A di Tonali non ha rispettato pienamente le attese. Le prestazioni non sono mancate, ma in molte occasioni il centrocampista ha fatto i conti con un rendimento di squadra insufficiente. Anche il cambio di ruolo, seppur momentaneo, non ha giovato al calciatore biancoblù. La stagione in chiaroscuro e una prestazione collettiva non sufficiente non mettono però in discussione le qualità del numero 4: qualità e grinta, con una tenuta fisica niente male.

DERBY D'ITALIA PER TONALI - La partita principale sul mercato si giocherà proprio tra Juventus e Inter. I rossoneri al momento sembrano essersi defilati e, come confermato da Massimo Cellino, una squadra si è già mossa a gennaio. Discorso rimandato a luglio, ma c'è un gentleman's agreement tra il vulcanico presidente e il calciatore: se Tonali vorrà partire, il numero uno delle Rondinelle non si opporrà. Sullo sfondo rimane sempre il Barcellona, anche se la valutazione di 60 milioni ha allontanato momentaneamente i blaugrana. La scelta spetterà pure a Tonali, ma intavolare una trattativa con la società lombarda non sarà affatto semplice.