Brescia, il portiere Joronen in Italia per chiudere l'accordo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jesse Joronen è sbarcato in Italia per diventare ufficialmente un nuovo portiere del Brescia. Dopo una lunga trattativa, il portiere finlandese è pronto a dare il via alla sua nuova avventura in Serie A. "Credo sia atterrato in Italia proprio in questi minuti", ha dichiarato il tecnico del Copenhagen Stale Solbakken dopo l'allenamento mattutino. "Ora dobbiamo vedere cosa accade, ma gli abbiamo dato l'autorizzazione per parlare con le rondinelle. Noi - conclude - vogliamo però chiudere l'operazione solo dopo aver chiuso per il suo sostituto, un po' come accaduto con Vavro che è passato alla Lazio solo dopo l'acquisto di Victor (Nelsson, ndr).