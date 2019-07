Brescia, il Sassuolo offre Matri. Risposta negativa dei lombardi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna di Brescia Oggi racconta di un calciatore proposto, anche se senza un particolare seguito, alle Rondinelle per il reparto offensivo, in cui vanno alla ricerca di punte: si parla di Alessandro Matri, che il Sassuolo ha offerto ai lombardi, ma per il quale - si legge sul quotidiano - il club di Cellino non ha intenzione di andare avanti. Non rientra nelle idee tecniche della società.