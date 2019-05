Brescia in A, arrivano i complimenti di Guardiola: "Sono felice per voi"

Per Guardiola, attuale tecnico del Manchester City, non ha dimenticato l’anno e mezzo (dal 2001 al 2003 con sei mesi passati alla Roma) vissuto con la maglia del Brescia allora allenato da Mazzone. Questa mattina infatti il tecnico catalano attraverso Twitter si è congratulato con il club bresciano scrivendo: “Tanti auguri per il meritato ritorno in Serie A! Sono molto contento per voi, specialmente per Edoardo Piovani (team manager del club). Brescia, una squadra e una città indimenticabili!”.

Tanti auguri per il meritato ritorno in @SerieA! Sono molto contento per tutti voi, specialmente per @edoardo_piovani. Brescia, una squadra e una cittá indimenticabili! https://t.co/g91X2CbSwd — PepTeam (@PepTeam) 4 maggio 2019