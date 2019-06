Brescia, incontro tra Cellino e l'agente di Viviano. Il portiere vuole Firenze

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brescia è tornato alla carica per Emiliano Viviano. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'agente del portiere classe '85, Claudio Vigorelli ha incontrato a Milano Massimo Cellino, proprietario delle Rondinelle, che gli ha chiesto la disponibilità ad un suo eventuale trasferimento in Lombardia. L'entourage del giocatore ha però ribadito come l'ex viola attenda solamente la Fiorentina avendo la parola di Pradè che gli ha promesso di riportarlo a giocare nella sua squadra del cuore.