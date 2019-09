© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piove sul bagnato in casa Juventus, sotto al Rigamonti contro il Brescia a causa del gol in apertura di Donnarumma. Il tecnico Sarri al minuto 19 è stato costretto ad effettuare il primo cambio mandando in campo Juan Cuadrado al posto di Danilo, uscito a causa di un problema muscolare (proprio come a Firenze).