Mario Balotelli torna a giocare in Serie A e lo fa da titolare nella sfida probabilmente più complicata della stagione, quella contro la Juventus. Scontate le 4 giornate di squalifica Supermario sarà finalmente protagonista col suo Brescia, al suo fianco scontata la conferma di Donnarumma con Romulo a supporto nel ruolo di trequartista.

Nella Juventus di mister Sarri torna Szczesny in porta dopo l'ottima prova di Buffon contro l'Hellas, in difesa ancora De Ligt-Bonucci. A centrocampo con Pjanic e Khedira ecco la sorpresa Rabiot, con Matuidi inizialmente in panchina. Davanti la coppia Higuain-Dybala supportati da Ramsey nel ruolo di trequartista.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Dessena, Tonali, Bisoli; Romulo; Donnarumma, Balotelli

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Higuain, Dybala