Brescia, la rivincita di Corini: la promozione dopo tante amarezze

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La carriera di Eugenio Corini dopo le esperienze di Palermo (appena sette gare fra novembre 2016 e febbraio 2017) e Novara (24 panchine nella stagione 2017-18 una delle poche in cui partì dall’inizio) sembrava aver preso una piega negativa iniziata nell’ultimo anno alla guida del Chievo Verona – dove era subentrato due volte portando il club alla conquista della salvezza – in cui restò in sella pochi mesi con un bilancio fortemente negativo (sei sconfitte in otto gare). Nel settembre scorso la svolta con la chiamata di Cellino alla guida in un Brescia costruito per la promozione, ma partito male sotto la guida di David Suazo.

In 31 gare l’ex regista ha infatti collezionato ben 18 vittorie e appena tre sconfitte guidando alla promozione in Serie A con tre giornate d’anticipo il club lombardo. Risultati e non solo perché il Brescia ha praticato un calcio efficace e divertente, spiccatamente offensivo fin dal modulo: un 4-3-1-2 con due ali pronte a inserirsi in avanti negli spazi creati dal movimento delle due punte Torregrossa e Donnarumma, mai statiche eppur efficaci sotto porta.

Questa che sta per concludersi è senza dubbio la sua miglior stagione (58% di percentuale di vittoria, nettamente meglio al 40% - suo miglior risultato – dei tempio di Frosinone) e che gli varrà la conferma sulla panchina biancoblù. Quasi una novità, nonostante abbia iniziato ad allenare quasi 10 anni fa, visto che solo in due occasioni (quelle già citate col ChievoVerona nel 2014-15 e Novara nel 2017-18) Corini aveva potuto iniziare la stagione su una panchina e programmare il lavoro e la squadra fin dall’estate.

Vincere poi nella propria città, nel club in cui era cresciuto e aveva collezionato oltre 100 presenze da calciatore, fa assumere a questa promozione un altro sapore perché come sanno in tanti non è mai facile essere profeti in patria.