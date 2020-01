© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio fa suoi i primi tre punti del decennio vincendo con grandi difficoltà contro un Brescia che ha giocato per oltre un tempo in inferiorità numerica. Questi i giudizi ai tecnici:

EUGENIO CORINI (squalificato, in panchina Salvatore Lanna) 7 - Nonostante la sconfitta, il Brescia stoico di oggi merita solamente applausi. Mette in crisi la Lazio e il tecnico è bravo a correggere in corsa l'errore di Cistana che lascia le rondinelle in dieci. La squadra è ben disposta in campo, compatta, lasciando pochi punti di riferimento alla Lazio.

SIMONE INZAGHI 6 - Nove vittorie consecutive non arrivano per caso. E nemmeno vincere sempre nei minuti di recupero lo è. Azzarda Correa mezzala cercando di dare quella qualità che mancava con l'assenza di Luis Alberto, non trovando le risposte che si attendeva. Prova a cambiare le carte in tavola nella ripresa, rinunciando alla difesa a 3 vedendo la disposizione dell'avversario.