© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Resta un rebus nell'attacco del Brescia di Corini in vista della gara contro il Bologna: senza Balotelli, squalificato, e Torregrossa, infortunato, le Rondinelle potrebbero schierare stavolta Ayè al fianco di Donnarumma. Occhio però alla carta Matri: l'ex Sassuolo, ultimo arrivato, scalpita ed è pronto per giocare. La sorpresa: Romulo trequartista con Spalek in panchina.