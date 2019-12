© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brescia in vantaggio al 32' con Chancellor. Da una punizione guadagnata da Mario Balotelli è bravissimo Torregrossa a fare sponda di testa per l'inserimento di Spalek. Lo slovacco mette in mezzo per Chancellor che a porta vuota appoggia in rete. Primo gol in Serie A per il venezuelano.