Brescia, Lopez: "Attenzione al Torino. Problemi fisici? Tutte le squadre sono in difficoltà"

vedi letture

"Sappiamo che il Torino è una squadra con molta qualità, bisogna stare attenti". Il tecnico del Brescia Diego Lopez mette in guardia i suoi prima della complicata trasferta contro i granata. L'allenatore delle Rondinelle è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di una sfida importante in chiave salvezza, praticamente uno scontro diretto: "All'andata loro erano in difficoltà, ma hanno fatto un'ottima partita. Non bisogna fidarsi e avere la mentalità giusta, solo così si può far bene. La vittoria con l'Hellas Verona è stata fondamentale per continuare a lavorare. Sappiamo che ancora non abbiamo fatto niente".

Quali sono gli aspetti più importanti nel match di domani?

"Credo che bisognerà puntare molto sulla continuità dei risultati, è fondamentale. Ogni partita è importantissima. Ci aspetta una gara dura, affronteremo una squadra forte che però non è al meglio. Bisogna sempre cercare di fare il massimo".

Abbiamo visto un Brescia tatticamente diverso. È questa la strada da percorrere?

"Noi dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse l'ultima. Dobbiamo affrontare le gare sapendo che giocheremo ogni tre giorni. Abbiamo speso tanto, ma abbiamo giocatori che possono fare la partita e lo stanno dimostrando. Mi sono piaciuti i cambi, dobbiamo puntare a questo: chi entra deve cercare di fare la differenza. Crampi? Ho visto tutti nella stessa situazione, non solo il Brescia. Abbiamo corso molto e bene".

Avete compilato una tabella salvezza?

"No, non sto pensando ad una tabella. Bisogna guardare ogni singola partita, credo sia la cosa giusta. Non dobbiamo sprecare energie guardando altri match. I ragazzi stanno cercando di dare il massimo".

Spalek si trova a suo agio sulla destra.

"Sì, si trova a bene, penso che si possa esprimere al meglio in quel ruolo. Ha corsa, lo ha dimostrato. Credo che in quel ruolo possa dare molto di più. Sulla sinistra? A me piace Bjarnason, quel ruolo lo ha fatto anche a Pescara. Anche Zmrhal può giocare su quella fascia".