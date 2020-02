vedi letture

Brescia, Lopez: "Balotelli deve essere aiutato. Per lui situazione non semplice"

Il tecnico del Brescia, Diego Lopez, in vista della gara contro il Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo in una situazione pesante perché i risultati non arrivano. Domenica dobbiamo fare una partita seria, lavorando in settimana e affrontando poi il Sassuolo cercando di vincere, anche se i neroverdi hanno tanta qualità".

Sta responsabilizzando Balotelli?

"Ci ho parlato molte volte. La situazione non è facile per lui, è nuova, visto che ha sempre lottato per altri obiettivi. Non è semplice, ma nessuno delle squadre che lotta con noi ha un giocatore come lui. Dobbiamo aiutarlo molto, non è solo lui che deve aiutare la squadra".