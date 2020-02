Brescia, Lopez: "Balotelli? Può parlare fuori dal campo"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico del Brescia, Diego Lopez, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l'Udinese, soffermandosi sulle parole di Balotelli che lo ha consigliato tatticamente. "Non mi dà fastidio, si può esprimere fuori dal campo. Non è un problema. Tonali per me è un giocatore completo che può fare la mezzala, il metodista lo fa anche meglio. Io ho avuto Nainggolan che è partito mezzala, ma poi ha giocato dietro le punte. Sono giocatori che possono far bene ovunque".